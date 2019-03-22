只狼影逝二度隐藏boss无头在哪 隐藏boss无头位置详情介绍

只狼影逝二度隐藏boss无头相信很多小伙伴都还不知道在哪里吧？下面小编为大家介绍一下只狼影逝二度隐藏boss无头的位置详情，感兴趣的小伙伴一起来看看吧！
在只狼影逝二度隐藏boss无头在哪呢，具体位置在哪里呢，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带来了一篇关于只狼影逝二度隐藏boss无头位置分享，希望大家喜欢。
只狼影逝二度隐藏boss无头位置一览
打完赤鬼后，后方有个钩索可以上去的房子，进去左侧有葫芦种子，右侧有个出口。
出去后，勾住前方木头跳过去，直走往右边前进，到下图位置下去直走绕过房子。
悬崖处有个木头可以用钩索勾住，这边有隐藏通道，位置如下图。
有注意到底下悬崖边吗?这边往下跳按框抓住悬崖可以往左移动，并且拿到道具，道具处再往下跳会到下图位置的洞窟入口。
里面是隐藏王“无头人”。
以上就是只狼影逝二度风灵月影修改器风灵月影修改器使用解析，希望大家喜欢！
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