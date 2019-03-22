只狼影逝二度隐藏boss无头在哪 隐藏boss无头位置详情介绍

2019-03-22 16:42:14 来源：91单机游戏 编辑：NO

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只狼影逝二度隐藏boss无头位置一览

打完赤鬼后，后方有个钩索可以上去的房子，进去左侧有葫芦种子，右侧有个出口。

出去后，勾住前方木头跳过去，直走往右边前进，到下图位置下去直走绕过房子。

悬崖处有个木头可以用钩索勾住，这边有隐藏通道，位置如下图。

有注意到底下悬崖边吗?这边往下跳按框抓住悬崖可以往左移动，并且拿到道具，道具处再往下跳会到下图位置的洞窟入口。

里面是隐藏王“无头人”。

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