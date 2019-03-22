2019年放假安排时间表 2019最新版放假安排一览

2019年劳动节假期最新安排已经公布了，五一放假延长了，小编为大家带来了2019最新版放假安排一览，一起来看看吧。
最新版2019放假安排长图
原定2019放假安排
1、元旦假期安排
2019年元旦放假3天，没变
2、春节假期安排
2019年春节是2月5日(星期二)，没变
3、清明节假期安排
清明节刚好遇上周末，实质等于放一天假，没变
2019年清明节是4月5日，星期五。2019年清明放假安排：4月5日(清明节)-4月7日(星期日)，共放假3天。
4、劳动节假期安排
原定2019年4月29日至5月1日放假共3天!5月1日(星期三)为五一国际劳动节法定节日。
现改为2019年5月1日至4日放假调休，共4天。4月28日(星期日)、5月5日(星期日)上班。
5、端午节假期安排
2019年端午节是6月7日星期五，与周末连休，实质上也是多一天嘛!所以2019年端午节放假安排：6月7日-6月9日，共放假3天。没变
6、中秋节假期安排
2019年中秋节放假安排：2019年9月13日-9月15日共放假3天。其中，中秋节为9月13日，星期五，没变
7、国庆节假期安排
2019年10月1日至10月7日放假7天!2019年10月8日正常上班。其中，9月29日(周日)和10月12日(节后的周六)需上班调休，没变
总体来说今年把五一劳动节假期增加了一天，但其它节假日并未改动，也不知道以后还会不会改。
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