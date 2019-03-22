只狼影逝二度隐藏npc在哪 只狼隐藏npc位置坐标详情介绍

2019-03-22 16:39:41 来源：91单机游戏 编辑：NO

只狼影逝二度游戏中有一个隐藏npc——壶之贵人 春长。玩家们可以使用鱼鳞在这炼兑换奖励，很多小伙伴找不到这个NPC在哪里？下面小编就为大家介绍一下这个隐藏NPC的位置坐标，一起来看看！

在只狼影逝二度隐藏npc在哪呢，具体位置在哪里呢，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带来了一篇关于只狼影逝二度隐藏npc位置及用处解析，希望大家喜欢。

只狼影逝二度隐藏npc位置+用处说明

“龙泉川侧 平田宅第”有个隐藏NPC“壶之贵人 春长”，位置就在桥下右侧(桥左侧石头后有道具可捡)，游泳一段会看到一条鲤鱼，杀掉能得到鱼鳞，然后鱼鳞能用来跟壶之贵人换东西。第一次来，可以在附近找鲤鱼打鳞片，数量刚好五个，可以买轻舟渡的招式书。

以上就是隐藏npc位置及用处解析，希望大家喜欢！