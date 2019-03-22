只狼影逝二度角色介绍 只狼影逝二度角色图鉴一览

2019-03-22 16:37:53 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

只狼影逝二度steam版本已经解锁了，很多玩家都在问只狼影逝二度人物都有谁？小编为大家带来了只狼影逝二度角色图鉴一览，一起来看看吧。

只狼影逝二度全人物介绍



狼

本作的主角是一名年长的忍者“狼”，他必须保护一大名门的后人御子。游戏开始时“狼”被敌人杀死，御子的保护任务也失败了。之后“狼”被复活并赠与了左臂义肢，而他与敌人的战斗也将继续展开。

苇名弦一郎

御子

荒れ寺の仏师

枭

エマ