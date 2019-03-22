只狼影逝二度鱼鳞怎么获取 只狼影逝二度鱼鳞获取途径介绍

2019-03-22 16:36:21 来源：91单机游戏 编辑：NO

只狼影逝二度鱼鳞是游戏中与壶之贵人春长兑换奖励的游戏道具，很多小伙伴都不知道在游戏中怎么才能获得鱼鳞，下面就一起来看看小编为大家带来的游戏攻略吧！

在只狼影逝二度鱼鳞怎么获取呢，有什么获取攻略呢，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带来了一篇关于只狼影逝二度鱼鳞获取攻略，希望大家喜欢。

只狼影逝二度鱼鳞获得位置说明

鱼鳞是通过击杀鲤鱼来获得的，目前游戏中只找到了6个鲤鱼(可能还有更多)，前五条鲤鱼的位置在壶之贵人长春的附近，这个npc位置的话可以看看——只狼隐藏npc位置。

这里我们重点讲一下第六条鲤鱼在什么地方。

地点在打完忍者猎手之后的通道，往左跳上平台，跳水后前往右侧的水域，在下图的位置。

以上就是只狼影逝二度鱼鳞获取攻略，希望大家喜欢！