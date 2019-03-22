《魔兽世界》8.15珠锤的焦镜材料怎么得 珠锤的焦镜材料获取途径介绍

2019-03-22 16:34:52 来源：91单机游戏 编辑：NO

《魔兽世界》8.15珠锤的焦镜材料是游戏中玩家们都想获得的游戏道具，很多小伙伴不知道怎么才能获得？下面小编为大家带来了《魔兽世界》8.15珠锤的焦镜材料的获取攻略，一起来看看！

魔兽世界8.15版本中新的史诗道具珠锤的焦镜材料获得方式，很多玩家对此都有疑问吧，在这小编就为大家带来了关于魔兽世界8.15珠锤的焦镜材料获得方法的介绍，想知道的玩家快来看看吧。

8.15珠锤的焦镜材料获得方法

单刷普通托尔达戈，三次基本就够了，注意所有艾什凡怪都打

珠宝：“珠锤的焦镜”

找导师接任务做任务获得物品!功能是“让持有者可以与神龛互动，聚焦区域内的光线，制造宝石晶簇”。

晶簇可以获得各种宝石(紫色蓝色绿色都有)。你也可以使用焦镜，把你已经镶嵌的宝石再撬下来。如此一来，反复使用?

制造所需：斯威提的镶钻望远镜，未经提炼的艾泽里特晶簇，艾泽里特细末50，海怪之眼10，驱灵金10。！