只狼壶之贵人春长在哪里 只狼轻舟渡获取攻略分享

2019-03-22 16:33:44 来源：91单机游戏 编辑：NO

只狼轻舟渡是游戏中很多玩家都想获得的道具，想获得这件道具需要找到壶之贵人春长，下面小编为大家分享一篇只狼轻舟渡的虎丘攻略，希望大家喜欢！

轻舟渡是只狼的一个招式，我们想要获得该招式可以在壶之贵人春长那里兑换得到。下面我们就为大家带来只狼轻舟渡在哪获得的具体攻略，一起来看看吧。

“龙泉川侧 平田宅第”有个隐藏NPC“壶之贵人 春长”，位置就在桥下右侧(桥左侧石头后有道具可捡)，游泳一段会看到一条鲤鱼，杀掉能得到鱼鳞，然后鱼鳞能用来跟壶之贵人换东西。第一次来，可以在附近找鲤鱼打鳞片，数量刚好五个，可以买轻舟渡的招式书。

以上就是只狼轻舟渡的招式书的获取介绍，还没去过的小伙伴们赶快去看一看吧!