刀塔自走棋近战怎么克制 刀塔自走棋战士阵容克制方法介绍

2019-03-22 16:32:18 来源：91单机游戏 编辑：NO

刀塔自走棋战士流是现在很受玩家欢迎的玩法，很多小伙伴面对战士流的时候不知道该怎么玩？下面小编为大家分享一下刀塔自走棋近战的克制方法，一起来看看吧！

刀塔自走棋的近战是可以被克制的，一般近战的输出不高而且战士防御血量很不错，不过只能靠刺客来进行输出，那么克制的阵容该怎么选?小编整理了资料和大家分享下吧!

刀塔自走棋近战克制阵容推荐：

1.四元素

这个毋庸置疑，天然克制近战的阵容，但是四个元素涵盖了四个职业，战士(小小)法师(电魂)刺客(水人)术士(谜团)。整体阵容肯定要有小阵容搭配，所以首先该有阵容的取舍。

由于谜团作为五星橙卡，整个阵容肯定是偏后期的，所以在阵容搭配上应该取舍的应该没有什么大的争议，三刺客肯定是排除在外的，后期实在太过于乏力。所以另外的其他三个职业可以凑对应的小阵容，也就是下面的整体阵容了。

2.三法师

三法师作为经久不衰的阵容，前中期的爆发能力，并不需要太多人口，但是质量确实很高，电魂冰女肯定是不需要多考虑的，至于另外的一个法师选择，综合考虑下来我觉得还是光法比较好。

三法推荐选择：电魂(元素)，冰女(人类)，光法(人类)

3.三战士

作为三法必备的前排，再配合三法中的两人类，思路一下清晰了，小小作为四元素其中的一个，另外两个可以配合凑四人类，也就是船长和狼人。船长作为一个法师必备的挂件，而且本身质量就高，体质优秀，控制也足。而狼人也是一张单卡质量比较优秀的卡，所以这两个也没有什么争议。

三战士推荐：小小(元素)船长(人类)狼人(人类、野兽)

4.三术士

三法作为阵容的主要输出，但是到后期各种阵容成型，爆发其实并不足够打出很好的效果，往往电魂影魔光法一套下去，并不足以秒掉对手，所以在这种情况下，可以增加阵容的续航能力，但是续航能力肯定需要平A输出的支撑，那么术士的选择就很重要了。影魔和谜团都是阵容必要的，不要问我为什么，影魔这张单卡的强度众所周知，而且除了作为三法必带的aoe之外，还是个恶魔，平A输出也很给力。所以另外一个术士也很显而易见了——剧毒。

剧毒这张卡懂得人都知道，加强过以后单卡质量并不低，而且作为野兽，可以和狼人有一个小阵容，虽然加成不高，但是聊胜于无，正常情况下三法一套下去除了闪光骑士以外正常阵容都是残血状态，10%的攻击力加成也够用了。

三术士推荐：影魔(恶魔)谜团(元素)剧毒(野兽) 至此阵容都已介绍完毕，大阵容成型10人口。

总结：这个阵容搭配注意是需要有一些控制的角色，并且有一些魔法伤害这样比较克制近战!