圣歌熔融水晶怎么获得 圣歌熔融水晶获取攻略分享

圣歌熔融水晶是游戏中的重要道具，很多小伙伴都不知道在游戏怎么才能获得熔融水晶？今天小编为大家分享一篇熔融水晶的获取攻略，一起跟小编来了解一下吧~！
《圣歌》中，黎明勋章这个任务让大家十分头疼，需要三块熔融水晶更是玩家们无从下手，那么圣歌熔融水晶怎么获得呢，接下来小编为大家带来详细的获取方法，让各位小伙伴能够顺利完成黎明勋章这个任务。
熔融水晶的获取方法一共有两个，这两个获取方法都非常容易，只要玩家按照下面所述方法做就可以了。
《圣歌》游戏图1
第一个方法：
动身前往大瀑布区域，在那边有一只远古灰烬巨兽，黎明勋章这个任务里面应该有提示，熔融水晶是击杀巨兽才能掉落，而游戏中巨兽几乎不可能见到，所以这也是这个任务的难点，碰到这只远古灰烬巨兽的时候，击杀掉，然后退出游戏重新登录，你会发现，远古灰烬巨兽又刷新了!只要重复这样的操作，三块熔融水晶将不是什么太大的问题。
《圣歌》游戏图2
第二个方法：
马尔蒂斯任务线，我们一直往下去做，等做到“三合归一”这个任务的时候，你会惊奇的发现，你到任务地点的时候，会出现四个巨兽让你击杀，击杀这四个巨兽，就能获得三块熔融水晶了。
这两个方法还是要让玩家们自己去选择，这两个方法都挺麻烦的，第一个方法还好一些，只是通过重新登录的方式而已，第二个方法的话，如果玩家已经做到“三合归一”这部分了，直接完成这个任务，就行，反而比第一个方法要快很多。
圣歌中熔融水晶的获得方法就只有这两个出处了，所以这也是玩家在游戏中几乎看不到巨兽的原因，因为就只有这两个出处，希望上面内容能够帮助到你，小编在这里祝你能顺利完成任务。
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