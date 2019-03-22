鬼泣5恶魔之王怎么打 鬼泣5恶魔之王Urizen打法技巧攻略分享

2019-03-22 16:29:31 来源：91单机游戏 编辑：NO

鬼泣5恶魔之王Urizen是游戏中难度很高的额boss之一，相信很多小伙伴都还不知道这个boss该怎么打吧？下面小编为大家分享一下鬼泣5恶魔之王Urizen的打法攻略，一起来看看！

《鬼泣5》玩家随着剧情一路来到地八关的时候会遇到序章中出现过的恶魔之外，大部分完全全部卡在这一关，因为这Boss根本就不掉血，自然是过不了这关了，那么鬼泣5恶魔之王怎么打呢，下面就由小编来给你最为详细的攻略。

《鬼泣5》游戏图1

这一次和恶魔之王战斗的时候，玩家会惊奇的发现，这家伙根本打不死，血都不带掉的，而且这一次的恶魔之王似乎是继承了之前Boss们的招式，弹幕、激光、缓慢魔法、火焰喷吐等等，本身躲起来就非常吃了的，一直不掉血，更是让玩家们心生绝望。

有些毅力比较高的玩家，凭借自己的走位躲开恶魔之王的攻击，想要磨死这个Boss，却发现根本就没有任何用处。

其实，我们打错了，这一次我们的目标不是恶魔之王，而是恶魔之王面前的那个水晶!

《鬼泣5》游戏图2

那个红色的水晶，就是这一次通关的关键所在，在这一场战斗中，我们应该一边躲开Boss的攻击，一边攻击面前的红色水晶，不过在这里请各位注意，红色水晶也是会攻击人的，当红色水晶受到攻击的时候，有时候会出现光芒，这光芒就代表着水晶要使用防御手段了，红色水晶的防御手段是尖刺，如果被尖刺给伤到，再加上Boss的追击，很容易就发生死亡，所以在水晶发光的时候，以最快的速度离开水晶才是，等我们打破水晶的时候，将会迎来一段剧情，恶魔之王的本体出现，剧情之后，这一关算是过了。

看完这篇攻略之后，是不是觉得恶魔之外这一关的方法竟然这么奇葩，其实在鬼泣5中，剧情杀的Boss很多，慢慢习惯就好了，希望以上内容能给你们带来帮助。