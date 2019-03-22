只狼影逝二度隐藏npc位置在哪？隐藏npc位置坐标分享

2019-03-22 16:29:11 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多玩家都在问在只狼影逝二度游戏中隐藏npc在哪？该怎么找？相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

只狼影逝二度隐藏npc位置+用处说明

“龙泉川侧 平田宅第”有个隐藏NPC“壶之贵人 春长”，位置就在桥下右侧(桥左侧石头后有道具可捡)，游泳一段会看到一条鲤鱼，杀掉能得到鱼鳞，然后鱼鳞能用来跟壶之贵人换东西。第一次来，可以在附近找鲤鱼打鳞片，数量刚好五个，可以买轻舟渡的招式书。