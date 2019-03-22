只狼仙峰寺在哪里 只狼仙峰寺位置介绍及走法一览

2019-03-22 16:28:09 来源：91单机游戏 编辑：NO

只狼仙峰寺是游戏中的地图之一，很多小伙伴都不知道该怎么走？今天小编为大家分享一下 只狼仙峰寺位置介绍及走法，感兴趣的小伙伴一起来看看吧！

仙峰寺位于只狼的金刚山上，寺里有一口钟，敲这口钟可以提高敌人的难度，同时增加收益。今天我们就为大家带来只狼仙峰寺怎么去的详细介绍，还不会走的玩家可以过来看一看。

打完赤鬼后，钩上楼，此处右侧有个上锁的门，稍后可以打开，先从中间破洞直接穿出去上树，去往右侧小路，可以看到一个贴着告示的佛堂，过去后利用钩绳继续移动，在树枝上往右下方看能看到能攀爬悬崖。

此时顺路抵达某山洞，进去视野开阔后立即右转出去，即可去往之前提到的上锁的房间内侧。

回到山洞，下去后避免战斗，顺路走，无头怪后方有个斜坡，坡中部有个洞需要蹲着进去，坡后部爬上去可以回到跳下来的地方。进第二个洞后，直走，根据提示靠墙，即可抵达目的地，金刚山仙峰寺。

以上就是只狼去仙峰寺的详细说明，想要去敲钟提高难度的玩家赶快去试一试吧。