Win10系统怎么进行蓝牙配对？蓝牙配对流程分享

2019-03-22 16:27:42 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少小伙伴都反映自己想要在Win10系统中进行蓝牙配对，那么Win10系统蓝牙配对该怎么操作呢？相信很多用户都很好奇吧，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

Win10系统蓝牙配对流程分享：

1、首先，把手机的蓝牙开关打开;

2、然后进入Windows10设备的“Windows设置 - 设备 - 蓝牙和其他设备”设置界面，把蓝牙开关设置为“开”;

3、然后点击上面的“添加蓝牙或其他设备”，这时会打开“添加设备”窗口;

4、选择添加的设备类型为“蓝牙”，然后就可以看到你的手机了，点击它，就会显示配对 PIN 码;

5、同时你的手机上也会收到配对请求通知;

6、点击“配对和连接”，会显示蓝牙配对码。

如果与Win10上显示的 PIN 码相同，那么就点击“配对”，同时在Windows10上点击“连接”，二者就会进行配对，在这个过程中Windows10会弹出通知信息。

如提示“你的设备已准备就绪”则说明蓝牙配对成功。

然后在“Windows设置 - 设备 - 蓝牙和其他设备”设置界面的“其他设备”中你就可以看到已配对的手机设备了。如图：