《魔兽世界》8.15盗贼特质怎么选择 新版本盗贼特质搭配攻略分享

2019-03-22 16:26:48 来源：91单机游戏 编辑：NO

《魔兽世界》8.15版本上线后，很多玩盗贼的玩家不知道特质怎么搭配在游戏中最有优势？下面小编为大家带来了一篇《魔兽世界》8.15盗贼特质选择攻略，一起来看看！

魔兽世界8.15版本中的盗贼特质玩家们选择什么好呢，很多玩家对此都有疑问吧，在这小编就为大家带来了关于魔兽世界8.15盗贼特质选择攻略的介绍，想知道的玩家快来看看吧。

8.15盗贼特质选择攻略

艾泽里特特质选择，PVP里面，建议必带一个锁喉，33脱潜的机会会比22大很多，一个脱潜，一偷，一锁，一肾可以达到很好的三控制，并且消失偷袭+锁喉+毒伤也可以打出更高的伤害。其他的战场集火，毒伤最好，其次是仇杀和血之气息。

不支持双倍，因为3点：

1、PVP不是PVE，你不可能打出那么多毒伤，你很多时候的星会拿给肾，所以毒伤的减少会导致你毒伤BUFF覆盖变低，毒伤的BUFF变低会导致你触发双倍的机会变小;

2、PVP环境下，一般节奏都是上DOT，肾了爆发，爆发期间一般就是2个毒伤作为伤害(肾-翠毒-标记毒伤-毁伤毁伤-毒伤)那么双倍能出现的时间是2个毁伤的时候，PVP特质砍半，2次同时触发伤害比同装等的毒伤特质高，否则则没有，然后毒伤特质下，2个毒伤加成的伤害始终比2个毁伤来的高.

3、PVP会有长时间的移动战，长时间的被控制，所以当你没有定人的情况下(比如打WS，FS，术士，暗牧，盗贼)，你很可能刚刚打了毒伤就被对面控制住了，然后在没有毒伤BUFF的情况下，打毁伤其实触发机率会少很多，反之其他特质提供的确实稳定增伤。

饰品

PVP里面，有3个饰品可供选择，第一个是惊恶角斗士的咒徽，也就是国服说的大炮，这个建议是必带一个，如果没有可以用勋章或者徽章代替;另外一个可以用纹章也可以用护徽，本人建议如果自己手动能力强的可以用用纹章，这个感觉比护徽厉害，如果想简单省键位，那么用护徽吧。