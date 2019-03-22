只狼影逝二度义手怎么获取 只狼影逝二度义肢获取途径介绍

只狼影逝二度义手是游戏中玩家们的重要装备，很多小伙伴都不知道怎么获得？下面小编为大家分享一下只狼影逝二度义手的获取攻略，感兴趣的小伙伴一起来看看吧！
在只狼影逝二度义手怎么获取呢，有什么获取攻略呢，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带来了一篇关于只狼影逝二度全忍义手位置一览，希望大家喜欢。
只狼影逝二度全忍义手位置分享
游戏中义手总共有10个，分散游戏的各个角落，下面我们来详细的介绍一下它们的位置。
手里剑车(手里剑)
位于苇名城 城邑-城邑外围 城门道，在传送点附近的城楼上，尸体边上。应该不会漏过。
吹火筒(喷火器)
位于龙泉河畔 平田宅邸-宅邸街，在一个篝火派对中心的火堆里可以捡到。
飞天猿猴的忍斧(斧头)
位于龙泉河畔 平田宅邸-宅邸街，在一户人家的佛堂里，附近有人的对话可以窃听。
罗伯特的爆竹(鞭炮)
位于苇名城 城邑-正门，在天狗所在的建筑附近的供养众那儿可以买到。
形部的断角(机关枪)
位于苇名城 主城-苇名城 贮水城区，在值班房内的宝箱可以获得，但需要提前拿到钥匙。
金城铁壁(机关伞)
位于苇名城 主城-遗冢，在附近有很多火枪手的一个建筑的二楼上，可以和一个侏儒忍者黑笠的狸对话，可以从他那儿购买。
大蒲扇(神隐)
位于坠落之谷-铁炮要塞，在精英敌人长爪蜈蚣 峰云所在的场景。
锈丸(毒刀)
位于苇名城 主城-苇名城 武士候命间，从传送点出来后从中间的空洞往下跳，可以到达天守阁下层，就在下层的宝物箱里。
雾鸦羽毛(雾鸦)
位于龙泉河畔 平田宅邸-竹林坡，前往平田宅邸的路上会经过一座桥，跳下去之后往上游方向游，之后上右岸，可以发现有个被竹子挡住的洞口(上图)。一路往上就可以来到三重塔，注意有个强敌。
细手指(口哨)
位于坠落之谷-菩萨谷，狮子猿BOSS战胜利后获得。
以上就是只狼影逝二度全忍义手位置一览，希望大家喜欢！
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