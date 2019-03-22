CF刷新枪王奇迹的活动有哪些奖励 刷新枪王奇迹的活动地址分享

2019-03-22 16:23:48 来源：91单机游戏 编辑：NO

CF最新开启了新枪王奇迹的活动，参加活动就有机会获取永久的装备，相信很多小伙伴都还不知道这个活动怎么玩吧？下面就一起跟小编来了解一下吧！

CF刷新枪王奇迹的活动已经开启，这次参与活动的玩家们有机会获取永久的装备，而且还可以抽取会员奖励，那么这个活动的规则有哪些?小编整理了最新的资料和大家分享下吧!

CF刷新枪王奇迹活动入口：

活动时间：2019年3月20日-4月20日

活动网址：点击进入

在本页面开通/续费SVIP即可获得专属金色手枪，手枪可用于活动抽奖，获取更多永久道具~年费礼包单Q限1次，半年费礼包单Q限6次，月费礼包单Q限12次。

用户在本页面邀请好友即可获得1个金色手枪，手枪可用于开启福袋，通过抽奖可获得万能钥匙，万能钥匙可随意开启一个惊喜礼包。

总结：这次的活动的武器装备较多，邀请好友参与还可以获取钥匙开启惊喜礼包，具体规则如上!