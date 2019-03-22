2019五一放假多久？2019五一放假最强请假教程

2019-03-22 16:22:08 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

大家都知道2019五一劳动节马上就要来了，那么2019五一是怎么放假的?怎么拼假好呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

2019五一放假多久？

经国务院批准，现将调整2019年劳动节放假通知安排如下：2019年5月1日至4日放假调休，共4天。4月28日(星期日)、5月5日(星期日)上班。

2019五一放假4天到底休了几天

其实一共放四天假，补了两个周日，其实就是放了两天假期。不过相对于之前的一天假来说，还是赚了一天的。

五一劳动节的由来

国际劳动节又称“五一国际劳动节”、“国际示威游行日”。是世界上80多个国家的全国性节日。在每年的五月一日，是全世界劳动人民共同拥有的节日。是由恩格斯领导的第二国际在巴黎举行代表大会。会议通过决议，规定1890年5月1日国际劳动者举行游行，并决定把5月1日这一天定为国际劳动节。