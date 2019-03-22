黑鲨2和iQOO哪个好 黑鲨2和iQOO使用对比评测

黑鲨2游戏手机已经正式发布了，很多用户都在问黑鲨2和iQOO哪个好?小编为大家带来了黑鲨2和iQOO使用对比评测，一起来看看吧。
黑鲨2和iQOO哪个好
外观对比
从正面上看黑鲨手机2和iQOO的差异非常明显，不同于iQOO使用的市面上主流的水滴屏设计，黑鲨采用了无刘海、无水滴的设计。在机身尺寸上也比iQOO要大一圈。
当然，机身尺寸是大一圈，但屏占比显然是iQOO更高。屏幕方面，双方使用的均为AMOLED屏幕，但黑鲨首次使用了全DC调光的AMOLED屏幕，相比iQOO的屏幕在暗光环境下更加护眼。看完了屏幕的对比，我们来看看这两款手机的机身设计。
从机身设计对比来看，黑鲨2和iQOO除了摄像头位置外没有什么相似的地方。iQOO的背面改变采用了全玻璃的设计，并在背部纹理的中心埋入了一条RGB灯带。而黑鲨2的则采用了玻璃与金属拼接的后盖，中心部位则是一颗信仰灯，此外黑鲨在两侧还有一对呼吸灯带，更加彰显个性。
手机底部，黑鲨2与iQOO明显不同，黑鲨2的底部只有SIM卡槽和麦克风，并没有见到扬声器开孔，黑鲨将扬声器开孔放在了屏幕底端，在保证底部一体性更好，握持手感更加舒适的同时，也避免了横向握持时，手会挡住扬声器的情况，好评。
手机顶部的接口上，黑鲨只有一个麦克风开孔，并没有加入3.5mm耳机接口，这点不如iQOO方便，如果需要用耳机，最好买个蓝牙耳机。
综合来看黑鲨游戏手机2的确是为游戏而生的，它着重优化了横握状况下的手感，机身所有的细节都围绕着玩游戏所考虑。而iQOO则是更加中性些，游戏机能只是设计的一部分，它的使用场景更多还是日常使用，外观相对低调些。
性能对比
这两款手机均采用了骁龙855处理器，性能水平属于目前安卓最强，下面来看一看两款手机的跑分。
我们可以看到，这两款手机的跑分基本上不相上下，跑分差异非常小。它们的性能基本上处于同一水平。接下来看一看这两款手机在刺激战场和王者荣耀中的表现(所有画质最高)。
从曲线上来看，这两款855机型表现都非常稳定，充分说明了目前骁龙855提供性能已经远远超出了目前游戏对性能的需求。可以说，使用这两款手机丝毫不用担心游戏会卡顿。下面来看一看两款手机玩20分钟刺激战场后的机身温度。
可以看到，同样采用了液冷散热的两款手机在温度上相差也不大，都在42度左右，由于采用了玻璃与金属拼接的后盖，黑鲨的背部温度不是很均匀。实际握持上，采用金属后盖的黑鲨会感觉比采用全玻璃后盖的iQOO更热些，尽管他们实际温度相差不大。
从性能方面来看，这两款手机基本没有差别，都是目前安卓顶级水准，散热方面的表现也都是差不多的。
拍照对比
黑鲨游戏手机2采用了一后置双摄的配置，后置摄像头为4800万像素和1200万像素，前置摄像头则为2000万像素。而iQOO则是采用了后置三摄布局，镜头组合为一颗1200万双核像素的IMX363主摄、1300万像素的广角镜头和200万像素虚化摄像头。其中超广角镜头拥有120°视野。下面来看一看黑鲨手机2和iQOO样张对比。
从细节上来说，这两部手机细节都很饱满，黑鲨游戏手机2拍摄夜景照片色彩更冷些，但程度并不过分，可以有效体现被摄物的色彩美感，细节还原也比较到位。而iQOO则是更偏向真实，夜晚样张的色彩也更加饱满一些，更加讨好用户的眼球，还有超广角超逆光的加持，玩法更为多样一些。
总的来讲，我们也不能对黑鲨2有更高的要求，毕竟黑鲨2是一款主打游戏的游戏手机，拍照并不是它的强项，如果你对拍照有很强的需求，或许iQOO更适合你。
充电续航对比
黑鲨游戏手机2的电量为4000mAh，充电功率则为27W。iQOO同样采用了4000mAh电池，充电功率为44W。充电方面，iQOO相比黑鲨要高出一个数量级(当然不是最低配的iQOO)。
续航上，调度保守的iQOO也更强些，虽然双方同样采用了4000mAh电池，接下来看一看黑鲨手机2的续航测试。
从续航成绩来看，黑鲨2的硬件调度确实是比较激进的(电量在游戏测试期间迅速下降)。当然，这与其在游戏手机的定位有关，毕竟游戏手机首要的是游戏性能的发挥，其次才是续航。当然，由于采用了27W的快充，充电回血的速度还是有保障的。
对比总结
从以上各方面对比来看，无需置疑，黑鲨手机2和iQOO的性能都是当下最强的，黑鲨2在游戏优化方面无疑是更专业的，更自由的调教和选项给游戏发烧友更多自定义的选项，符合其游戏手机的设计理念。适合玩游戏的用户入手，但如果你对游戏并没有特殊的需求，需要一部各方面更加平衡的手机，iQOO无疑更适合你。
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