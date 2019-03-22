vivoX27和荣耀V20哪个好 vivoX27和荣耀V20使用对比评测

vivoX27手机已经上市了，很多玩家都在问vivoX27和荣耀V20哪个好？小编为大家带来了vivoX27和荣耀V20使用对比评测，一起来看看吧。
vivoX27和荣耀V20哪个好
外观对比
外观方面，vivo X27采用了一块19.5：9比例 6.39英寸Super Amoled零界全面屏，分辨率为2340*1080，屏占比高达91.6%，该机还采用了3D四曲面电池盖，与中框及正面屏幕的弦月弧连续过渡，浑然一体。
荣耀V20正面为一块6.4英寸LCD屏幕的魅眼全视屏设计，分辨率为2310X1080像素，荣耀v20屏占比91.28%，正面左上角有一个自拍摄像头，听筒、指示灯、距离和光线传感器则全部隐藏，荣耀V20背部有特殊的V型纳米隐形极光纹理，材质为玻璃材质。
从两款手机的外观对比来看，荣耀V20和vivo X27的屏幕大小相当，分辨率也基本相同，屏幕画质基本上相当，屏占比方面vivo X27略高，由于两款手机的机身比例不同，vivo X27相比荣耀v20会显示更加细长一些，虽然都是全面屏设计，但是vivo X27为无孔全面屏设计，而荣耀V20为挖孔屏设计，外观方面，vivo X27略占优势。
性能对比
vivo X27标准版搭载骁龙710处理器，8+256GB内存组合，而低配版只配备了骁龙 675以及8GB + 128GB存储组合 ，其均标配4000mAh大电池，支持vivo FlashCharge闪充，标准功率22.5W，可以实现亮屏快充。以下是标准版的vivo X27跑分成绩。
核心配置方面，荣耀V20采用华为最新的麒麟980处理器，支持GPU Turbo2.0技术，搭配6/8GB+128GB存储组合，运行时下大型游戏都不在话下。如下图为荣耀V20跑分成绩：
从以上两款手机的安兔兔跑分对比来看，vivo X27成绩为17.4万分+，而荣耀V20跑分在30万出头，性能方面，vivo X27完全不是荣耀V20的对手。
拍照对比
荣耀V20背部的主摄像头为4800万像素(f/1.8光圈)+TOF立体深感镜头，支持自动对焦。采用索尼IMX586的相机模组。得益于麒麟980处理器的加持，所以荣耀V20支持硬件直出48M的照片。前置为一颗2500万像素的索尼IMX576摄像头，F2.0的光圈，并结合了AI算法以及多帧合成技术等，支持人脸解锁。
拍照方面，vivo X27后置摄像头为4800万像素主摄+1300万像素广角摄像头+500万像素虚化摄像头，由于采用的是三星GM1相机模组，虽然支持4800万像素，但默只能认输出1200万像素，前置摄像头为1600万像素，支持120度超大广角、2.5cm超级微距、全新的超级夜景、超级逆光等拍照模式，还有专属明星滤镜。
从以上两款手机的相机规格对比来看，荣耀V20虽然和vivo X27都配置的是4800万像素的主摄相机，但是由于采用的相机模组不同，荣耀V20支持硬件直接输出4800万像素的照片，而vivo X27默认只能输出1200万像素的相片，且只能通过插值输出4800万像素的照片。前置方面荣耀V20效果也要更好一些，因此在拍照方面，荣耀V20比vivo X27的效果更好。如下图所示为vivo X27和荣耀V20的样张对比：
价格对比
荣耀V20提供魅海蓝、魅丽红、幻夜黑三种时尚配色，参考价格如下：
6GB+128GB为2999元，
8GB+128GB为3499元，
MOSCHINO(莫斯奇诺)联名款8GB+256GB为3999元。
而vivo X27拥有“雀羽蓝”、“粉黛金”、“翡翠色”三种配色，售价方面，vivo X27 8+128GB版售3198元，8+256GB版售价3598元。
续航方面，荣耀V20内置4000mAh容量电池，vivo X27内置也是4000mAh电池，两款手机均支持快充，续航水平相当。
对比总结：从以上两款手机的对比可以看出，两款手机的配置存在一定的差距，vivo X27和荣耀V20在外观、性能、拍照都有所不同，荣耀V20的优势在拍照与性能，而vivo X27的优势在外观。那么vivo X27和荣耀V20选择哪个好呢?小编认为对综合体验要求高一些首选荣耀V20。而对外观比较注重的适合选择vivo X27。
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