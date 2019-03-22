抖音黎明前的黑暗手势舞视频怎么制作？黎明前的黑暗手势舞视频制作教学

2019-03-22 16:19:28 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

大家都知道抖音《黎明前的黑暗》手势舞最近在网络上是很火的，那么《黎明前的黑暗》手势舞视频该怎么拍呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

抖音《黎明前的黑暗》手势舞教程：

《黎明前的黑暗》是一张流行中文专辑，专辑歌手是陈文清。一眼望不到尽头的路又黑又冷，黎明前的黑暗由凄由凉。

《黎明前的黑暗》这首歌编成手势舞之后非常的好看，歌曲很难过，手势舞很有情。挣脱了黎明的黑暗，遇见了黄昏的你。这个世界这么大，遇见了便是缘分，遇见了一定要珍惜，他在相同的时间里也忍受着相同的孤独，相同的落寞，也有着相同的期待。风带不走落寞，时间带不走感情，所有的坚持总会换来你想要的结果，所有的苦难配的上你的追求与野心，加油吧，少年!

《黎明前的黑暗》歌词欣赏：

女：

风 伴着黎明的歌声

敲响命运的钟

是夜不灭的灯

那颗星 在闪烁

男：

挣脱 黑暗的落寞

不甘是谁的过错

信仰 年少的梦想

挫折 不过梦一场

女：

烧不尽的野火

勇敢面对生活

打破缚束枷锁

结果 那么赤裸裸

合：

路途 坎坎又坷坷

打不倒的那么多

何必任由他诉说

受折磨

合：

风 带不走落寞

带不走过错

剩下了执着

孤单的我

星 不停在闪烁

将这黑暗划破

时刻准备着 Wuoh