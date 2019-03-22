抖音黎明前的黑暗手势舞视频怎么制作？黎明前的黑暗手势舞视频制作教学

大家都知道抖音《黎明前的黑暗》手势舞最近在网络上是很火的，那么《黎明前的黑暗》手势舞视频该怎么拍呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！
抖音《黎明前的黑暗》手势舞教程：
《黎明前的黑暗》是一张流行中文专辑，专辑歌手是陈文清。一眼望不到尽头的路又黑又冷，黎明前的黑暗由凄由凉。
《黎明前的黑暗》这首歌编成手势舞之后非常的好看，歌曲很难过，手势舞很有情。挣脱了黎明的黑暗，遇见了黄昏的你。这个世界这么大，遇见了便是缘分，遇见了一定要珍惜，他在相同的时间里也忍受着相同的孤独，相同的落寞，也有着相同的期待。风带不走落寞，时间带不走感情，所有的坚持总会换来你想要的结果，所有的苦难配的上你的追求与野心，加油吧，少年!
《黎明前的黑暗》歌词欣赏：
女：
风 伴着黎明的歌声
敲响命运的钟
是夜不灭的灯
那颗星 在闪烁
男：
挣脱 黑暗的落寞
不甘是谁的过错
信仰 年少的梦想
挫折 不过梦一场
女：
烧不尽的野火
勇敢面对生活
打破缚束枷锁
结果 那么赤裸裸
合：
路途 坎坎又坷坷
打不倒的那么多
何必任由他诉说
受折磨
合：
风 带不走落寞
带不走过错
剩下了执着
孤单的我
星 不停在闪烁
将这黑暗划破
时刻准备着 Wuoh
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