魔兽世界书法艺术任务怎么做 魔兽世界书法艺术任务流程攻略

2019-03-22 16:16:56 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

魔兽世界书法艺术任务已经上线了，很多玩家都在问魔兽世界书法艺术任务怎么做？小编为大家带来了魔兽世界书法艺术任务流程攻略，一起来看看吧。

魔兽世界书法艺术任务流程攻略



地上会出现这样的标志，我们脚下会出一个魔法圈圈，这是我们的起点，我们可以看到有一个黄金色的三角形，也就是我们需要走过的地方，这里一定要你走的特别准才行。

始祖龟就会这样说，大概意思就是：你重新来吧，你走错了!

那么就会始祖龟就会这样说：恩其实你还可以更好。于是地上就会变成这样，2条路线，反正出了这个，你怎么走他走没什么反应了，也就变相的说你失败了，你点击始祖龟重新来吧

完全按照他第一次给的黄金路线走，没有意思偏差的话，一次就成功了，这个小乌龟直接会开心的跳起来，意思就是说哇塞你好厉害居然能完成!记住，一定要踩的稳和准，任务一次就过。