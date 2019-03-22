只狼影逝二度火把怎么获得 只狼火把获得方法详解

2019-03-22 16:11:59 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

只狼影逝二度游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问只狼影逝二度火把怎么获得？小编为大家带来了只狼火把获得方法详解，一起来看看吧。

《只狼：影逝二度》火把获取方法攻略



三年前第二个佛像(小村落)你一进去一直往右走到再下去就是河为止，有一小区有人带狗巡逻屋顶上还有弓箭手那一区，火堆旁坐两三个人休息，就是那堆火。

也就是在平田宅邸的一团大火堆里面，按"口"就能拿到了。

商人买情报知道火把是在平田宅邸，老婆婆拿铃铛回佛师旁边有个雕像放铃铛就能传去平田宅邸。