只狼影逝二度存档在哪 只狼影逝二度存档位置一览

2019-03-22 16:10:18 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

只狼影逝二度是一款动作角色扮演游戏，很多玩家都在问只狼影逝二度存档在哪？小编为大家带来了只狼影逝二度存档位置一览，一起来看看吧。

《只狼：影逝二度》存档路经介绍



存档路径：Users/.../appdata/roaming/sekiro

需要找存档的位置的同学可以按照上面的分享，去找找看。