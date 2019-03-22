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2019英雄联盟季中冠军赛门票在哪里购买 英雄联盟季中冠军赛门票购买地址分享

2019-03-22 16:08:33来源：91单机游戏编辑：NO

2019英雄联盟季中冠军赛是最近英雄联盟的新赛事，相信很多小伙伴都想购买这次比赛的门票吧？那么2019英雄联盟季中冠军赛门票在哪里能购买？下面就一起跟小编来看看！

英雄联盟2019年MSI季中冠军赛在5月1日至5月19日开始，各位想要去现场观看2019英雄联盟季中冠军赛的召唤师，可以前往官方网站购买门票，下面小编为大家带来了2019英雄联盟季中冠军赛门票购买地址，以及门票发售时间，价格等，一起来看看吧。

2019英雄联盟季中冠军赛门票购买地址

2019英雄联盟季中冠军赛门票购买地址

入围赛和小组赛阶段门票将会通过Ticketbox发售(https://ticketbox.vn)。Ticketbox将会提供越南语和英文版本的内容。直接链接将会在发售时在下方推出。

链接地址：http://ticketbox.vn/lol

淘汰赛阶段门票将会通过KKTIX发售(https://kktix.com)。KKTIX将会提供繁体中文和英文版本的内容。直接链接将会在发售时在下方推出。

链接地址：https://riotgames.kktix.cc/events/lol-s66d3a6b

门票什么时候进行销售?

入围赛阶段发售时间：

北京时间2019年3月25日星期一11:00

小组赛阶段发售时间：

第1波 - 北京时间2019年3月25日星期一11:00

第2波 - 北京时间2019年4月1日星期一11:00

淘汰赛阶段(半决赛及决赛)发售时间：

第1波 – 北京时间2019年4月1日星期一20:00

第2波 – 北京时间2019年4月8日星期一20:00

对于淘汰赛阶段门票，马蜂窝旅游网将作为2019季中冠军赛旅游合作伙伴，来组织淘汰赛阶段门票在中国地区的销售、配套的机票酒店以及旅游套餐相关服务，更多相关信息将在稍后公布。

门票的价格是多少?

在越南胡志明市GG体育馆进行的入围赛阶段：

入围赛小组赛阶段：

单日票价：100,000越南盾。共计6个比赛日

入围赛淘汰赛阶段：

单日票价：125,000越南盾单日BO5比赛

在河内国家会议中心进行的小组赛阶段：

单日票价：

一等票(内场前排)：200,000越南盾

二等票(上层前排)：150,000越南盾

三等票(内场后排)：125,000越南盾

四等票(上层后排)：100,000越南盾

在台北和平篮球馆进行的淘汰赛阶段

单日票价：

半决赛：

一等票(内场座位)：900新台币

二等票：600新台币

三等票：400新台币

决赛：

一等票(内场座位)：1100新台币

二等票：800新台币

三等品：500新台币

购买门票时需要支付任何其它相关的税费吗?

胡志明市和河内Ticketbox - 门票价格包括所有费用在内。

中国台北KKTIX：数字/手机门票包括所有费用在内。纸质门票另收30新台币的费用。

我最多可以购买多少张门票?

无论您购买哪一天的门票，每次购买最多仅限4张。

对于希望能够在多个比赛日共同前往现场观看的团体观众，请尽量批量购买单日门票，而不是每人分别购买各自在星期五、星期六和星期日的门票。这样更容易保证玩家们在某一天同时进场。

购买门票需要提供那些信息?

您需要提供自己的姓名、地址、电话号码、支付方式和账号信息。

我是否需要注册一个账户才能购买门票?

是的，您需要Ticketbox和/或KKTIX的账号才能购买门票。为了节省时间，我们建议您在门票正式进行销售之前，注册并创建一个账号。

现场赛事细节：

现场的比赛会用哪一种语言来进行解说?

对于入围赛和小组赛阶段，比赛将会使用越南语进行解说。

对于淘汰赛阶段，比赛将会使用普通话进行解说。

遗憾的是，届时将不会提供广播翻译。

入场观看2018季中冠军赛是否有年龄限制?

未满13岁的儿童需要在家长陪同下进场。

场馆何时开放?

入围赛阶段：比赛开始前1小时开放入场。

5月1日至3日，5月6日至7日：北京时间17:00开放入场，18:00比赛进行

5月4日至5日北京时间14:00开放入场，15:00比赛进行

小组赛阶段：比赛开始前2小时开放入场。

5月10日，5月13日至14日：北京时间16:00开放入场，18:00比赛进行

5月11日至12日北京时间13:00开放入场，15:00比赛进行

淘汰赛阶段：比赛开始前2小时开放入场。

5月17日北京时间16:00开放入场，18:00比赛进行

5月18日至19日北京时间13:00开放入场，15:00比赛进行

我还需要了解其它什么内容?

我们会在临近比赛的时候，为持有门票的观众和与会者公布一份深入指南以及全面的赛事概述。

比赛日程：

我们将会在4月23日举行的季中冠军赛入围赛抽签仪式结束后不久，公布2019季中冠军赛的最终日程安排。

无价体验：

2018全球总决赛期间，万事达卡初次推出了一系列英雄联盟无价体验。为了通过Priceless.com平台继续支持《英雄联盟》玩家，万事达卡同样为2019年季中冠军赛同样推出了无价体验。关于独家体验的内容以及未来更多优惠，请前往Priceless.com查看：

●在贵宾席位和《英雄联盟》职业选手共同观看比赛

●试用职业选手在正式比赛中所使用的Alienware Aurora游戏台式机。无价体验将会挑选几名幸运粉丝上台参与官方季中冠军赛技术彩排。

万事达卡和无价是注册商标，圆圈设计为万事达卡公司的商标。

目前，全球各赛区春季赛(或第一赛季)仍在紧张激烈地进行当中，2019季中冠军赛的13支参赛队伍将在未来一个月的时间里先后决出。腾竞体育与《英雄联盟》将与广大玩家共同关注季中冠军赛的更多信息，并期待LPL在季中冠军赛舞台上再创佳绩。英雄，一起去超越!

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