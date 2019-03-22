只狼影逝二度怎么联机 只狼影逝二度联机方法介绍

2019-03-22 16:06:11 来源：91单机游戏 编辑：NO

只狼影逝二度是最近很受玩家欢迎的一款游戏，不少玩家在游戏中想与朋友一起联机游戏，那么只狼影逝二度怎么联机？下面就一起跟小编来了解一下吧！

只狼影逝二度能联机吗?只狼影逝二度怎么联机?很多玩家都想要和好友联机一起玩只狼影逝二度，但是不知道只狼影逝二度能不能联机，怎么联机，下面小编就为大家介绍只狼影逝二度联机机制，一起来看看吧。

只狼影逝二度能联机吗?只狼影逝二度怎么联机?

只狼影逝二度没有联机模式，因此不能联机

制作人北尾泰大在采访中表示他们很喜欢此前“魂” 系列中的在线联机和自定义角色设计，但本次的《只狼》将专注于单人体验。而在游戏场景和地图设计上本作也将着眼于单人设计，不会再受多人玩法限制。本作将不会有联机模式，游戏中还将增加暂停功能。

《只狼：影逝二度》2019年3月22日发售，登陆Xbox One、PS4及PC平台。本作的Xbox One港台版基本确认支持官方中文，同时为Xbox One X提供HDR10及专属强化支持。

关于这款游戏

在《Sekiro: Shadows Die Twice》中你是“独臂之狼”，一个名誉不再、伤痕累累的忍者，一个从死亡边缘捡回一命的战士。你效忠守护继承古老血统的年轻皇子，与危险的苇名一族以及众多凶恶之徒为敌。年轻的皇子被抓走后，为挽回荣誉，你将不畏死亡，踏上危机四伏的征程。

探索生死冲突不断的16世纪后期，感受残酷的日本战国时代，在黑暗、扭曲的世界，与威胁生命的敌人对峙。活用义手装备各种致命武器，大显忍者身手，在血腥对抗中潜行、上下穿梭，与敌人正面激烈交锋。

复仇雪耻。夺回荣誉。巧妙杀敌。