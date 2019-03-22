只狼赤鬼怎么打 只狼赤鬼无伤打法攻略

2019-03-22 16:04:05 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

只狼是一款动作角色扮演游戏，很多玩家都在问只狼赤鬼怎么打？小编为大家带来了只狼赤鬼无伤打法攻略，一起来看看吧。

在打赤鬼之前那个大门的左边，有个缺陷处，我们的目标就是把赤鬼引到那里。

当赤鬼抵达这个位置之后就会呆住，然后往外走。

方法很简单，就是线把赤鬼引下来，然后狼跳到凹槽右边那个墙上，之后摁方块，就会是扒在边缘的状态。

这时候赤鬼就会往这个凹槽走。

看到赤鬼走到凹槽后，我们再按方块爬上墙，然后砍两刀，灯鬼走回去，再重复这个动作，直到杀死鬼。

通过这个方法就可以无伤杀掉前期给玩家造成很大困扰的赤鬼啦。