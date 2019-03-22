全境封锁2王中之王成就怎么达成 王中之王奖杯解锁攻略分享

2019-03-22 16:03:10 来源：91单机游戏 编辑：NO

全境封锁2王中之王成就在游戏中是获取难度很高的成就之一，相信小伙伴们都还没获得吧？下面小编为大家带来了全境封锁2王中之王成就的达成攻略，感兴趣的小伙伴一起来了解一下吧！

全境封锁2王中之王这个成就是比较有挑战性的，需要投资一项特化职业中的每种可使用的升级选项，这个是需要很多的技能点的，那么这个技能点该怎么得?小编整理了资料和大家分享下吧!

全境封锁2王中之王奖杯解锁攻略

解锁条件：投资一项特化职业中的每种可使用的升级选项。

特殊职业技能点，一共160点，只要保证每一个都点一下就可以了。

点数获取方式：第一次入侵本，每天任务，412000升级，随机悬赏(限定主机)。

总结：这个成就主要是需要160个职业技能点才能玩的，需要不断的完成每日任务进行积累，具体方法如上!