DNF2019劳动套外观怎么样 2019劳动套外观值得入手吗

2019-03-22 16:01:46 来源：91单机游戏 编辑：NO

DNF今日最新曝光了2019劳动套外观，相信很多小伙伴都很期待劳动节套装的上线吧？下面就一起跟小编来了解吧！

在DNF2019劳动套外观怎么样呢，值得入手吗，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带来了一篇关于DNF2019劳动套外观一览，希望大家喜欢。

劳动套全职业外观一览：

2019年的劳动套时装还未公布，我们先来看一下去年的牛仔套。

2018国服劳动套就是之前美服的西部牛仔套。

有白黑红绿四张颜色可供选择，总感觉绿的不好看。

这套形象全是西部牛仔，都带着牛仔帽子，带着火枪。

这套看起来还不错，尤其是女枪手，简直就是完美的牛仔女郎。

男性职业这套也不丑，不想其他套装一出来，女的秒杀男的，这套男性职业也很帅气。有荒野大镖客的感觉。

以上就是DNF2019劳动套外观一览，希望大家喜欢！