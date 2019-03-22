英雄联盟崔丝塔娜新皮肤在哪里投票 崔丝塔娜小恶魔皮肤投票网址分享

2019-03-22 16:00:25 来源：91单机游戏 编辑：NO

英雄联盟崔丝塔娜即将上线一款新的皮肤，这次的皮肤是由网友们投票决定的，目前最后欢迎的是崔丝塔娜小恶魔皮肤了，那么这个皮肤投票活动在哪里参加呢？下面就一起跟小编来了解一下吧！

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麦林炮手新皮肤投票结果

本次参与投票的一共有三款皮肤：糖果大战、银河炮手、小恶魔，其中小恶魔皮肤以43%的得票率获得优胜，也就是说下一款小炮将出小恶魔皮肤，其他两款的得票率分别是30%和27%，三款皮肤风格各有不同，糖果大战偏向软萌风，小恶魔是坏坏风，银河炮手是机甲风，显然大家更喜欢邪坏邪坏的小炮。

至于皮肤什么时候出，官方表示下次更新会看到更加完善的特效视频，预计4月初会上线，毕竟投票刚刚结束，皮肤也才刚刚开始制作还需要一段时间，敬请期待!

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