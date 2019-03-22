只狼影逝二度怎么处决白蛇？白蛇弱点是什么

2019-03-22 15:56:10 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

只狼影逝二度白蛇在预告中就十分震撼，游戏中要如何战斗呢，91单机小编给大家带来只狼影逝二度白蛇打法。

《只狼：影逝二度》中有一条非常大的大白蛇，主角打这条大蛇基本上是没有作用的，只有插这条蛇的的眼睛才能够造成大量伤害。

《只狼：影逝二度》刺白蛇眼睛方法分享

刺白蛇眼睛方法分享

躲在草丛里别出来，等它的眼靠近，一刀处决即可。