只狼影逝二度武士技能有哪些 只狼全武士技能效果攻略

2019-03-22 15:54:52 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

只狼影逝二度是一款动作角色扮演游戏，很多玩家都在问只狼影逝二度武士技能有哪些？小编为大家带来了只狼全武士技能效果攻略，一起来看看吧。

全武士技能效果说明



主动技：拜年剑法

高居太刀，向前方移动并大力劈砍，对敌人造成大量伤害以及大量的架势值，并恢复自身架势值。

被动技：架势BUFF

当成功抵挡了敌人的攻击后，提高自身的架势值的强度。

被动技：架势DEBUFF

当你完美抵挡了敌人的攻击后，削弱敌人的架势值强度。

总结：这个武士的技能主要是有三种，可以提升架势值，造成特殊的效果!