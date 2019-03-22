只狼河源田直盛怎么打 武士大将河源田直盛打法攻略

2019-03-22 15:18:45 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

只狼影逝二度是一款动作角色扮演游戏，很多玩家都在问只狼河源田直盛怎么打？小编为大家带来了武士大将河源田直盛打法攻略，一起来看看吧。

每次遇到一个新BOSS时，建议大家多多练习格挡和闪避。这样可以更好地理解敌人的攻击模式以及有效攻击时机。

减少敌人的生命值会让他们架势槽回复速度变慢，可以多进行主动攻击对敌人造成伤害，作用还是很大的。探索的时候建议仔细搜寻所有区域，找找有用的道具和高阶装备。本作中升级主角数值的唯一方法就是击败BOSS，用他们掉落的道具来加强属性。

武士大将 河源田直盛

地点：苇名城 城邑外围 城门道

苇名城苇名城邑外围处你会遇到一个武士大将，他是院子里唯一的敌人。

打法思路：

在河源田直盛的视野盲区左侧屋顶上潜行，从后面对他进行刺杀，先秒掉他一管血。

然后通过 / 进行普通攻击，在他出招的时候记得格挡(在他的攻击快要打到你时按 / 进行完美格挡，即拼刀)，这个敌人的招式还是比较好格挡的。

等他打完一套的时候你再出手砍他，重复这个步骤直到打满他的架势槽，最后处决。你有一次复活机会，受伤的时候记得喝伤药葫芦补血。

奖励：

佛珠，葫芦种子。

视频攻略：点击进入