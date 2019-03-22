只狼：影逝二度忍者技能树怎么样 忍者技能树全面解析

2019-03-22 15:18:36 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

只狼：影逝二度中的忍者系技能主要加成的是暗杀，一度被玩家认为是最重要的技能系，那么忍者技能树怎么样？很多玩家都不太了解，今天91小编给大家带来了忍者技能树全面解析，希望能够帮助到大家。

忍者技能树一览

(1)主动技：旋风斩

一边旋转身体一边斩向四周的流派技，趁着回转的势头而斩出攻击，可以将复数的敌人卷入，即使敌人防御依然可以造成伤害，被多个敌人包围时，有这个忍技即可从中脱身

(2)被动技：白纸 增加白纸携带量

(3)主动技：空中招架

在空中时也可以格开敌人的攻击的体术，比如铁炮之类的飞行道具，平时若自己在空中则会受到更多的伤害，但若是有了这个体术，在空中也可以防住

(4)主动技：空中回旋斩

在空中可以使用范围攻击

(6)被动技：回光

成功施展忍杀，回复自身生命值

(7)主动技：看破【一】

看破敌方的突刺攻击，大幅破坏对方架势值，看出突刺的动作，踩踏刀刃，并借此反击，如若失误必将陷入死地

(8)主动技：迅隐

奔跑中，滑行并蹲伏，以隐秘为目的的体术，快速移动并乘势遁入草木过物体的阴影中

(9)被动技：障眼

在隐蔽时抑制自己的形态，让敌人难以发现

(10)主动技：闪身背刺

当敌人架势值已满，可以使出翻越到敌人背后，即可忍杀，也可以连带触发忍法之血烟

(11)被动技：屏息

在隐蔽时抑制自己的气息，让敌人难以听到

(12)被动技：看破【二】

大幅度提高看破后对敌人的架势值