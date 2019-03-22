dnf华丽人鱼的妄想获取方法是什么 华丽人鱼的妄想获取技巧介绍

2019-03-22 15:18:36 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道dnf新上线了渔人之海的女儿活动，很多小伙伴们在问这个华丽人鱼的妄想要怎么获取?那么，华丽人鱼的妄想怎么获取呢？今天就来和小编一起看看华丽人鱼的妄想获取方法吧!

dnf华丽人鱼的妄想怎么获得

DNF华丽人鱼的妄想怎么得到?玩家现在应该都知道开启【渔人之海的女儿】的【无限模式】需要获得18次100%完成奖励后才能进行，也就是18天的时间，玩家开启【无限模式】后可以参与小游戏得到道具【华丽人鱼的妄想】。

玩家开启【无限模式】后，自己的角色形象变成华丽的人鱼，根据迷你游戏高度分数提供不同的奖励，每达到50分时可以获得1个【华丽人鱼的妄想】，每天最多只能获得10个。

玩家攒够了足够的【华丽人鱼的妄想】后可以在赛丽亚房间右下角的NPC【梦中的鱼人罐】处兑换奖励。

以上就是小编为大家带来的关于dnf华丽人鱼的妄想获取方法介绍啦!