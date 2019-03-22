抖音热血鼓手道具使用方法是什么 热血鼓手道具玩法技巧分享

2019-03-22 15:16:46 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道在抖音上面出来的很多好玩的新道具，玩家可以在其中享受乐趣，最近玩家发现一个好玩的道具——热血鼓手，很多玩家不知道这个道具是怎么用呢?那么，热血鼓手道具怎么使用呢？下面和小编一起看看使用方法吧!

抖音热血鼓手道具玩法介绍

1.首先大家通过主界面下方的“+”号按钮可以进入抖音的拍摄界面;

2.进入这个界面后通过左下角的【道具】可以找到里面热门的道具进行使用;

3.在最新栏目中找到“热血鼓手”这个道具点击进入使用;

4.按照提示，人需要站在这个方框里面就可以开始挥手了;

5.两只手做敲击的动作，这样就可以模拟出敲鼓的玩法了。

总结：玩家在最新栏目中找到热血鼓手道具就可以按照以上步骤拍了，具体内容如上。