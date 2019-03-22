抖音告白气球特效拍摄方法是什么 告白气球特效拍摄教程介绍

2019-03-22 15:15:28 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道在抖音中告白气球特效还是很独特的，可以从建筑物上看到气球慢慢飘过，在短视频中还是非常的浪漫，不过这个特效的拍摄还需要一些技巧的。很多小伙伴都不知道告白气球特效怎么拍摄。下面小编整理了资料，一起来看看吧！

抖音告白气球特效拍摄教程：

1、倘若想要制作“告白气球”视频，大家需要先进入“快剪辑”的“精选模板”页面，从下方搜索找到“告白气球”的模板(如下所示)。

2、紧接着选择告白气球模板下方的“制作同款”功能，下载了模板文件之后，大家就可以导入素材制作视频了。

3、从手机本地导入对方的照片之后，点击“下一步”按钮就可以直接生成“告白气球”特效视频了，感兴趣的朋友都可以试一试!

总结：这个特效是需要先使用道具模板才能制作的，需要调整好气球的位置和角度，具体流程如上!