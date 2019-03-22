全境封锁2武器怎么选择 武器选择推荐指南

2019-03-22 15:15:21 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全境封锁2中的武器种类可是相当多的，但玩家总共只有主副武器以及随身武器三个武器栏位，那么到底该选择什么武器呢?很多玩家都不太了解，今天91小编给大家带来了武器选择推荐指南，希望能够帮助到大家。

武器选择推荐指南：

在选择武器之前，除了要考虑之前提到的白字，射速，控制能力，武器种类之外;

建议选择自己喜欢的武器或是这几个方面都比较均衡的武器;

(mk17之所以很多人都用，就是因为在白字比较高的同时兼具稳定精准和持续输出，因为换弹快，所以输出效率特别高，相比之下其他步枪和它综合比起来要逊色一些，例如上代半自动扛把子的城市mdr);

同时需要根据作战需求和装备组来挑选。