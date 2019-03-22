只狼苇名弦一郎怎么打 只狼苇名弦一郎打法技巧攻略

2019-03-22 15:15:15 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

只狼影逝二度还是有点难度的，很多玩家都在问只狼苇名弦一郎怎么打？小编为大家带来了只狼苇名弦一郎打法技巧攻略，一起来看看吧。

首先这个是主线后面要打的完全体苇名弦一郎，一共三格血，p12正常体p3爆衣带雷，算是前期杀手，特别考验基本功(弹反拼刀)，简单讲一下我印象深刻的招式和对应策略。

p1最简单，首先你进场之后往前走，他第一下攻击会是射箭，提前架好刀挡下来，紧接着他会翻滚前出刀，这一下是可以靠你的普攻打断的，可以蹭血。重点讲一下几个招式。

射箭：射箭动作基本上都可以靠拼刀来打断，因此我们需要近身和他刚，除了喝血不要拉开距离，这样既可以保证随时打断，又可以避免太久不砍招架槽下降。

跳劈接危技：威胁性最大的招式，两下全中可以直接把你从满血打到丝血乃至直接死亡，因此需要特别重视。

在p12的战斗过程中尽量不要贪刀，从boss起跳到劈下来，你出一刀就已经是极限了，两刀就有很大可能性被劈到，随后接危技然后打出gg，所以一定要看准形式出刀。

如果不幸被劈中，立刻往左或右翻滚，千万不要向后翻滚，因为接的是突刺接后滚当场爆炸。另外在看到boss起跳的时候，最好是侧闪而不是招架，一是招架需要两次可能失误，二是侧闪他是不会放危技同时你可以蹭两刀的。

向左砍接乱劈：威胁性不大但是很烦，会增加你很多招架槽，这个要用架刀来应对，注意乱砍的时候按住防御，但是最后会停顿一下出一刀，可以适当弹反。

三连砍：这个威胁不大，主要是我习惯是弹反两下接普攻，这个三连击我经常是和boss换刀的，不过并不疼，威胁度并不算大，适当换血也是可以的。

p2 变化在，空中跳劈会有两种危技变招，一是p1那种突刺，另一种是横砍，由于战斗过程中很容易判断错误，因此和p1不同，建议p2尽量招架为主，避免判断失误导致惨剧。

p3阶段boss会爆衣同时有雷属性技能。

雷光箭：全程近战可以无视这个技能，完全是在给你创造输出机会，他是不会射脚底下的，所以肆意输出就行。

雷光斩：超大范围，特效很足，必须靠闪避来躲，需要打几次适应一下节奏就很简单了，但是万一命中，触电+超高伤害，基本上是要交回生的。

投技：前摇很大，时间很长，不是手残或者贪刀癌基本上不会命中，但是务必要小心，伤害还是很高的。

基本上重点就是这些了，但是最关键的是这个boss是需要你几乎全程弹反的，因此要熟练的运用，实际上我前面的流程很少弹反，主要以闪避为主，结果被苇名弦一郎教育的痛不欲生，好处是过了这个boss后面你就会发现弹反熟练了超多，游戏体验大幅度上升。