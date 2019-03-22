抖音生僻字特效使用方法是什么 生僻字特效使用教程分享

2019-03-22 15:14:00 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道在抖音游戏中生僻字特效也是当下比较火的一种，这个特效是可以将歌曲的文字设置成视频背景，不过需要使用剪辑软件才能完成制作。那么，抖音生僻字特效怎么使用呢？具体的流程有哪些呢?下面小编整理了资料，一起来看看吧！

抖音生僻字特效拍摄教程：

1、现在想要制作“生僻字”视频的话，建议大家使用“快剪辑”来进行编辑，直接通过首页下方的“精选模板”找到“抖音生僻字”模板!

2、进入模板界面之后，我们需要选择底端的“制作同款”功能，从而导入手机本地的视频或图片素材。

3、按照视频内容编辑完字幕之后，再来点击右上角的“下一步”选项，快剪辑就会按照模板生成“生僻字”视频了，非常方便快捷!

总结：这个特效视频是需要使用快剪辑来进行制作的，而且可以自由编辑字幕，需要先选择模板，具体流程如上!