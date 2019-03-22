只狼蝴蝶夫人怎么打 只狼蝴蝶夫人打法图文攻略

2019-03-22 15:13:34 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

只狼影逝二度还是有点难度的，很多玩家都在问只狼蝴蝶夫人怎么打？小编为大家带来了只狼蝴蝶夫人打法图文攻略，一起来看看吧。

p1阶段有多远跑多远，等蝶夫人上天以后任意动作(投技，重击普通攻击皆可)之后，垫步过去普攻一刀，进入我们的回合。

摇杆向右前，闭着眼睛 圈→R1→圈→R1重复，即可一轮打掉二分之一架势条和差不多三分之一血(蝶夫人被打了之后会顿一下出招，一个垫步加r1正好打断)。

重复数次进入p2。

我打的时候运气比较好，两轮直接干掉p1，p2提前到大佛面前准备，有技能就来一套。

出幻影后无脑绕场跑圈，反正没有体力条，听到蝶夫人响指就可以找个柱子躲着，让柱子挡掉飞行物。

幻影阶段过去进入战斗阶段以后最好吃个药丸抵消蝶夫人平a出的光球的伤害，其他同p1无脑垫步反击即可。

一句话总结就是确认到蝶夫人出招后摇然后无脑垫步反击，机制想办法过掉就行。

这么打无需任何技能加点和体力提升，只要会基本操作即可无脑通过。

记得不要看着架势条消失就着急，这个打法非常安全，完全可以打空血条强行处决。