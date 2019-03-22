DNF增幅礼包再聚首活动入口在哪 增幅礼包抽取及使用规则分享

2019-03-22 15:10:37 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道DNF游戏中增幅礼包再聚首活动已经开启，此次是为了提升装备的增幅效率，方面玩家们强化装备，此次的增幅券都是可以进行交易的，不过有使用期限。那么，DNF增幅礼包再聚首活动入口怎么找呢？下面小编整理了资料，一起来看看吧！

DNF增幅礼包再聚首活动入口：

活动时间：2019年3月21日-4月23日维护前

活动地址：点击进入

活动内容：

华丽的增幅券礼盒开启后，可以从成功几率为30%~90%的+10装备增幅券中随机获得1张。该礼盒及开出后获得的装备增幅券均可交易，都将于2019年4月23日凌晨6点统一删除。

温馨提示：本次加入的华丽的增幅券礼盒获取概率为0.4%。灿烂的增幅券礼盒开启后，可以从成功几率为20%~90%的+11装备增幅券中随机获得1张。

该礼盒及开出后获得的装备增幅券均可交易，都将于2019年4月23日凌晨6点统一删除。温馨提示：本次加入的灿烂的增幅券礼盒获取概率为0.1%。

总结：这次的活动开启的装备增幅券是可以进行交易的，而且加入了新的华丽增幅券，使用有时间限制，具体规则如上!