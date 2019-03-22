剑网3娃娃鱼奇遇玩法技巧是什么 娃娃鱼奇遇完成攻略分享

2019-03-22 15:08:45 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道剑网3游戏中娃娃鱼奇遇是一个藏宝奇遇活动，玩家要有一定的运气可以触发这个任务，很多玩家不知道这个任务怎么完成的。那么剑网3娃娃鱼奇遇玩法技巧有哪些呢？想知道的玩家和小编一起看看吧!

剑网3娃娃鱼奇遇完成方法介绍

1、我们需要到帮派里购买鱼饵，由于整个是随机出现，所以就建议多购买一些。可以买一组，5个鱼饵。

2、买完鱼饵后，到侠客岛的独钓台，找焦富贵对话。完成对话后，可以摸奖三次，人品好就可以开出奇遇任务。

3、开启奇遇任务后，我们就需要按照奇任务的要求，进行寻宝。依次到平安村里找刘大婶——李大爷——教书宋先生。这个比较简单，基本是对话，主要是探明藏宝图事项。

4、教书先生直接表示这是子虚乌有，需要你再去和焦富贵对话。到这里就算完成第一部分，然后剧情就进入于小海部分，需要找到于大海，获得道具海螺号。然后找到于小海，获得相关藏宝图的信息。

这个系任务，比较繁琐，玩起来需要一定的耐性。希望各位小伙伴沉住气，早日获得娃娃鱼宠物。

总结：这个任务做起来比较繁琐，玩家需要有一定的耐性，具体玩法如上。