apex英雄免费购买通行证方法是什么 免费购买通行证攻略分享

2019-03-22 15:07:19 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道在apex英雄游戏中购买通行证是可以获取很多任务奖励的，不过这个通行证的获取是需要进行充值，不过最近有玩家发现了非常优惠的方法，很多小伙伴都在问怎么免费获取。那么，怎么才能免费购买呢?下面和小编一起去看看吧!

不充值购买通行证方法分享

1.从某宝上找合适的商家购买会员的激活码。

2.购买后把激活码输入完成(激活码输入地址就在游戏库的右上角)。

3.这时候显示你已经是会员了，现在可以打开游戏它会自动把奖励发放到你的游戏里，包括一千apex金币。

第一赛季门票需要950，充值的话需要八十左右的价格，对于刚刚入门橘子平台的玩家，可以用这一机制来完成，十几块钱的“白嫖”。

注：仅限于首次充值橘子平台会员的玩家。

总结：成为会员后可以超低的价格购买这个通行证，完成相关的任务可以解锁丰厚的奖励，具体规则如上!