DNF怎么过鱼人跳跃活动 鱼人跳跃通关心得分享

2019-03-22 15:05:47 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都喜欢玩DNF游戏，很多小伙伴都知道DNF的鱼人跳跃活动已经开启，这次的奖励道具还是很丰厚的，不过看似简单的小游戏还是难住了不少的玩家，那么这个关卡该怎么通过呢?下面小编整理了资料，一起来看看吧！

DNF鱼人跳跃活动通关技巧详解：

需要注意迟到debuff的时候要等状态消失在继续跳跃，否则很容易造成失误，速度慢一点也是可以的!

这个愚人活动通过活动NPC可以进到一个房间，点击右边的NPC就能参与小游戏。一开始小编也觉得这游戏应该很简单，不就是个涂鸦跳跃嘛。

而在玩了之后就发现并没有想象中的那么简单，主要是有几个地方需要注意的，慢慢玩花几分钟时间还是能过的，只是说要仔细小心一点。

其中跳跃的室友可以吃道具，像蜗牛壳和章鱼都是debuff，飞鞋和弹簧则是buff，尽量避免去吃debuff的东西就行了。

也有这种带问号的宝箱，这种就是随机吃到一个，有可能是debuff，建议是尽量别吃。说起来确实挺简单，真正操作的时候就没那么简单了。

小编是玩了六次左右才通关的，玩法也比较普通，中途就吃飞鞋和弹簧，如果不小心吃到反向蜗牛壳章鱼之类的，可以选择一个蓝色不会坏的地点停留几秒，等debuff时间过了再继续跳。

总结：就是带问号的箱子不要去吃，迟到负面效果需要等待消失才能继续，注意跳跃的距离即可!