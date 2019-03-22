全境封锁2隐藏皮肤怎么获得 全境封锁2隐藏皮肤获得方法

2019-03-22 15:05:03 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2隐藏皮肤怎么获得？小编为大家带来了全境封锁2隐藏皮肤获得方法，一起来看看吧。

全境封锁2隐藏皮肤获取攻略



这是在Navy Hill控制点东南方向的秘密隐藏任务，转角上大路以后回来到SHD科技附近的一座建筑。

你会看到一个大门，里面有锁柜和下水井盖，里面有一个NPC，可以接到任务。

完成任务以后将会获得“Retro Field Outfit - 复古野战装”，这套服装可以替换全套特工护甲，除了背包的部分。

下面是地图上的路线：

这是最后获得的奖励皮肤：

然看上去并没有特别豪华闪亮，但毕竟这是个只有少数人才有的皮肤装扮。