全境封锁2电工配装怎么选 全境封锁2电工配装推荐

2019-03-22 15:03:54 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2电工配装怎么选？小编为大家带来了全境封锁2电工配装推荐，一起来看看吧。

全境封锁2电工配装选择推荐



专精必选：爆破专家

有两个原因，一是爆破专家自带+25%爆裂物伤害的被动，光是这点就远胜其他俩专精了

二是爆破专家的弹药在炸死敌人后补充几率特别大，而这套装备几乎一多半的怪都是被炸死的，所以几乎不缺弹药，一场战斗下来基本都有4-6发的补充。

技能选择上分裂雷必选，而且技能模组最好带一个俄罗斯娃娃，带上以后可以分裂出8-10个小雷。

剩下一个技能槽可以自由选择，推荐下面几个：

回血生化发射器：生化发射器这一作凭借增加数量的模块而大放异彩，可惜我现在只有紫色的。要是黄色的加数量模块估计能到八发，要是插两个怕是能到十三发，这个数量可以说只要不被秒就总能续上命。

其他生化发射器：靠着七八发的大容量+色彩学模块加大幅度范围使得什么发射器都好用，泡沫打控制气体补伤害氧化剂对机械都很好用。

重炮机枪塔：伤害不错备弹也还行，可惜cd还是比较长，如果有技术支持或者处于困境这些的话可以带上。