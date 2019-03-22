只狼影逝二度怎么防御 防御机制及方法说明

2019-03-22 15:03:40 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

只狼和之前的魂系列游戏最大的不同就是加入各种和防御有关的机制，那么在游戏中该怎么防御才是最好的呢?今天91小编给大家带来了防御机制及方法说明，希望能够帮助到大家。

防御方法+机制说明

在游戏中防御有两种一种是挡住敌人的攻击成为招架，另一种则是通过观察精英以及boss敌人的红色“危”字招式的应对。

招架前面的攻略内容里面有这里就不复述了，这里我们重点讲一下boss招式的应对。

危字招式分为3种，突刺、下段攻击、擒拿。

我们分别讲解一下该怎么面对这些招数。

突刺：

首先我们要先学会忍者技能树中的看破(只狼技能大全)，当敌人要使出突刺的时候我们需要锁定目标前推摇杆并且抓准时机进行防御。

下段攻击：

这个不需要什么技能，面对敌人前推摇杆并连按跳跃就就可以打断攻击了。(两下跳跃是一个踩怪的动作)

擒拿：

这个没有办法只用依靠垫步或者跳跃来躲开。

这次的只狼更加的讲究战术性，对于不同招式的应对也让游戏增加了更多的挑战性，最后祝大家受苦愉快。