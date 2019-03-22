堡垒之夜地下宝藏怎么找 地下宝藏位置分布详解

2019-03-22 15:02:38 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都喜欢玩堡垒之夜游戏，在堡垒之夜游戏中地下宝藏是第八赛季第四周通行证挑战任务玩法，玩家需要找到地下宝藏就可以完成任务。那么，地下宝藏位置在哪呢?感兴趣玩家快来看看吧!

堡垒之夜地下宝藏位置介绍

藏宝图的任务有点看脸了，藏宝图的刷新概率降低了，各位慢慢做就好

地下宝藏其实就是“藏宝图”

然后选中藏宝图，根据提示前往X的宝藏。

最终目的地会有一个X。

使用鹤嘴镐锄X地点，就能看到最终的宝藏“地下宝藏”。

总结：地下宝藏就是藏宝图玩家可以在X地点找到藏宝图的位置，具体内容如上。