只狼影逝二度蝴蝶夫人怎么一次过 蝴蝶夫人快速通关一览

2019-03-22 15:02:04 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

只狼影逝二度游戏中要对付的boss有不少，其中有些玩家不知道蝴蝶夫人怎么一次过，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了蝴蝶夫人快速通关一览，希望能够帮助到大家。

苇名弦一郎+骑马boss等打法技巧

骑马boss一阶段过关方法

全程按住右键当盾用，boss有个3连击(比较抽象能理解吧)全挡住，然后砍两刀(就2刀)，迅速往后shift，平时挡两连击的时候 挡完砍一刀，继续右键，保持距离，他伸长武器转的时候，选择在空中拉钩索抓他，平时有绿圈提示了，能抓到就抓，如果觉得抓慢了，过去第一件事就是按右键，如果不慢 过去给一刀再按住右键，多来几次这样应该能轻松过第一阶段。

苇名弦一郎打法

首先这个是主线后面要打的完全体苇名弦一郎，一共三格血，p12正常体p3爆衣带雷，算是前期杀手，特别考验基本功(弹反拼刀)，简单讲一下我印象深刻的招式和对应策略

p1比较容易，首先你进场之后往前走，他第一下攻击会是射箭，提前架好刀挡下来，紧接着他会翻滚前出刀，这一下是可以靠你的普攻打断的，可以蹭血。

分享一下招式：

射箭:射箭动作基本上都可以靠拼刀来打断，因此我们需要近身和他刚，除了喝血不要拉开距离，这样既可以保证随时打断，又可以避免太久不砍招架槽下降。

跳劈接危技:威胁性最大的招式，两下全中可以直接把你从满血打到丝血乃至直接youdied，因此需要特别重视。在p12的战斗过程中尽量不要贪刀，从boss起跳到劈下来，你出一刀就已经是极限了，两刀就有很大可能性被劈到，随后接危技然后打出gg，所以一定要看准形式出刀。如果不幸被劈中，立刻往左或右翻滚，千万不要向后翻滚，因为接的是突刺接后滚当场爆炸。另外在看到boss起跳的时候，最好是侧闪而不是招架，一是招架需要两次可能失误，二是侧闪他是不会放危技同时你可以蹭两刀的。

向左砍接乱劈:威胁性不大但是很烦，会增加你很多招架槽，这个要用架刀来应对，注意乱砍的时候按住防御，但是最后会停顿一下出一刀，可以适当弹反。

三连砍:这个威胁不大，主要是我习惯是弹反两下接普攻，这个三连击我经常是和boss换刀的，不过并不疼，威胁度并不算大，适当换血也是可以的。

p2变化在，空中跳劈会有两种危技变招，一是p1那种突刺，另一种是横砍，由于战斗过程中很容易判断错误，因此和p1不同，建议p2尽量招架为主，避免判断失误导致惨剧。

p3阶段boss会爆衣同时有雷属性技能。

雷光箭:全程近战可以无视这个技能，完全是在给你创造输出机会，他是不会射脚底下的，所以肆意输出就行。

雷光斩:超大范围，特效很足，必须靠闪避来躲，需要打几次适应一下节奏就很简单了，但是万一命中，触电+超高伤害，基本上是要交回生的。

投技:前摇很大，时间很长，不是手残或者贪刀癌基本上不会命中，但是务必要小心，伤害还是很高的。

基本上重点就是这些了，但是最关键的是这个boss是需要你几乎全程弹反的，因此要熟练的运用，实际上我前面的流程很少弹反，主要以闪避为主，结果被苇名弦一郎教育的痛不欲生，好处是过了这个boss后面你就会发现弹反熟练了超多，游戏体验大幅度上升。

蝴蝶蝶夫人一次过方法

p1有多远跑多远，等蝶夫人上天以后任意动作(投技，重击普通攻击皆可)之后，垫步过去普攻一刀，进入我们的回合，摇杆向右前，闭着眼睛，圈→R1→圈→R1重复，即可一轮打掉二分之一架势条和差不多三分之一血(蝶夫人被打了之后会顿一下出招，一个垫步加r1正好打断)。

重复数次进入p2。

p2提前到大佛面前准备，有技能就来一套，出幻影后无脑绕场跑圈，反正没有体力条，听到蝶夫人响指就可以找个柱子躲着，让柱子挡掉飞行物

幻影阶段过去进入战斗阶段以后最好吃个药丸抵消蝶夫人平a出的光球的伤害，其他同p1无脑垫步反击即可。

一句话总结就是确认到蝶夫人出招后摇然后无脑垫步反击，机制想办法过掉就行，这么打无需任何技能加点和体力提升，只要会基本操作即可无脑通过。记得不要看着架势条消失就着急，这个打法非常安全，完全可以打空血条强行处决。

以上就是苇名弦一郎+骑马boss等打法技巧的详细介绍，祝大家顺利打过这三个boss。