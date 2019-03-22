全境封锁2王中之王成就怎么解锁 王中之王成就解锁攻略

刀塔自走棋的近战是可以被克制的，一般近战的输出不高而且战士防御血量很不错，不过只能靠刺客来进行输出，那么克制的阵容该怎么选?小编整理了资料和大家分享下吧!刀塔自走棋近战克制阵容推荐：1.四元素这个毋庸置疑，天然克制近战的阵容，但是四个元素涵盖了四个职业，战士(小小)法师(电魂)刺客(水人)术士(谜团

2019-03-22 | 0